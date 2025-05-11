11人組グローバルボーイズグループ・JO1（豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨）が10日、世界最大級のK-POP Fan ＆ Artist Festivalの日本開催公演『KCON JAPAN 2025』（9〜11日／千葉・幕張メッセ）に出演した。【写真】貴公子ビジュ！素の美しさ際立つJO1・川西拓実JO1は、昼に行われた「ARTIST STAGE」に登場し、計5曲をパフォーマンス。力強くも