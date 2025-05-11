【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■京都グルメを堪能しながら深まっていく相葉とJINの絆を巡る旅 嵐の相葉雅紀とBTSのJINが京都を巡る様子を追ったドキュメンタリーバラエティー『あの頃からわたしたちは』特別編が、5月25日に日本テレビで放送される。 『「あの頃」と聞いて会いたい人はいますか？』をテーマに、同期の俳優・アーティスト・アイドルらの「同窓会」「再会」をテーマにし