【新華社南昌5月11日】「千年の磁器の都」と呼ばれる中国江西省景徳鎮市で産出される磁器は「玉のように白く、鏡のように明るく、紙のように薄い」ことで知られ、軽く指ではじけば「磬」（けい＝古代中国の打楽器）のような澄んだ音色が響く。人々は陶磁器で甌（おう＝口が大きく底の深い碗）や磬、笛、二胡、編鐘（へんしょう＝打楽器）などを作り、美しい音楽を奏でている。磁器製楽器で演奏する地元の楽団「景徳鎮女子瓷楽