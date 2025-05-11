ファッション通販サイト「ロコンド」の田中裕輔社長（44）が11日までに更新された同社のYouTubeチャンネル「ロコンド LOCONDO CHANNEL」に出演。タレントの宮迫博之（55）が8日に米アリゾナ州フェニックスで行われたダイヤモンドバックス―ドジャース戦で始球式を務めた裏側やこの試合で広告看板を出した理由などを語った。動画は宮迫が始球式を務めた現地時間翌日に撮影された。田中社長は昨年大谷の51号ホームランボールをオ