元フジテレビアナウンサーで現在フリーの木佐彩子が１１日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」に出演。メジャーリーガーの妻の実態をぶっちゃけた。番組では、世界一のドジャースをけん引する大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希などについて特集した。現役時代にドジャースで活躍し、現在楽天のゼネラルマネジャーを務める石井一久氏を夫に持つ木佐へ、阿川佐和子が「木佐さん、どれぐらい野球分かって結婚したん