「niko and ...(ニコアンド)」から、イギリス生まれのキャラクター「MR. MEN LITTLE MISS(ミスターメン リトルミス)」とコラボレーションした雑貨が登場。お部屋を彩るインテリアアイテムやレジャーグッズなど、バラエティ豊かな商品が展開されています。6月6日(金)の一般販売に先駆けて、「niko and ...」の公式WEBストアでは先行予約がスタートしているので、いち早く手に入れたい方はチェックしてみて。「niko and ... ×