【モデルプレス＝2025/05/11】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が11日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。シンガーソングライターのiriから提供された楽曲について語った。【写真】timelesz、新メンバー初お披露目会見の様子◆菊池風磨、Sexy Zoneへ楽曲提供のiriへのリスペクトを明かす「超カッコいいミュージシャン」この日はSexy Zoneに3曲の楽曲