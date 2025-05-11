[5.11 J1第16節](サンガS)※14:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 26 太田岳志DF 4 パトリック・ウィリアムDF 24 宮本優太DF 50 鈴木義宜MF 2 福田心之助MF 6 ジョアン・ペドロMF 7 川崎颯太MF 16 武田将平MF 18 松田天馬MF 22 須貝英大FW 77 ムリロ・コスタ控えGK 21 圍謙太朗DF 15 永田倖大MF 8 米本拓司MF 10 福岡慎平MF 29 奥川雅也MF 39 平戸太貴MF 44 佐藤響FW 31 平賀大空FW 93 長沢駿監督チ