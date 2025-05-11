[5.11 J2第15節](富山)※14:05開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 42 平尾駿輝DF 4 神山京右DF 41 酒井崇一DF 88 濱託巳MF 8 松岡大智MF 16 末木裕也MF 28 布施谷翔MF 48 植田啓太FW 10 松田力FW 27 吉平翼FW 58 武颯控えGK 21 大久保択生DF 2 吉田新DF 13 深澤壯太DF 26 鍋田純志MF 14 浦十藏MF 17 井上直輝MF 32 溝口駿MF 33 高橋馨希FW 9 碓井聖生監督小田切道治[大分トリニータ]先発GK 32 濱田太郎DF
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