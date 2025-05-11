[5.11 J2第15節](アシさと)※14:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[FC今治]先発GK 1 立川小太郎DF 2 加藤徹也DF 5 ダニーロDF 24 竹内悠力MF 7 山田貴文MF 9 近藤高虎MF 14 弓場堅真MF 18 新井光MF 20 ヴィニシウス・ディニスMF 36 横山夢樹FW 10 マルクス・ヴィニシウス控えGK 44 伊藤元太DF 4 市原亮太DF 16 大森理生DF 37 梅木怜MF 17 持井響太MF 25 佐藤璃樹MF 33 笹修大FW 13 藤岡浩介FW 21 日野友貴監督倉石圭二[ジェ