◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神ー中日（１１日・甲子園）【中日】１（中）岡林、２（左）カリステ、３（右）上林、４（一）中田、５（三）高橋周、６（二）田中、７（捕）木下、８（遊）土田、９（投）松葉【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（左）中川、７（遊）小幡、８（捕）坂本、９（投）伊原