BLACKPINKのジェニーが8日、自身のインスタグラムを更新。「oh and the category is hat」というコメントとともに、「2025 Met Gala(メットガラ)」のアフターパーティーの写真を公開した。 【写真】個性的かつ大胆な衣装でポーズを決めるジェニー 公開された写真には、最近行われた「2025 Met Gala」のアフターパーティーに参加したジェニーの姿が。シӦ