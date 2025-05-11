メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の庄内緑地でバラが見頃を迎えています。 バラ園では、80種、約2100株のバラが満開になり、色とりどりの花や気品ある甘い香りを楽しめます。 訪れた人たちはバラの可憐な花をカメラやスマホで撮影していました。 庄内緑地では10日から初夏の華まつりが始まり、これからバラに加えハナショウブの季節になります。