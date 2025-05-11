クレムリンで行われたロシアとベトナムの会談で演説するプーチン氏＝１０日、モスクワ/Getty Images（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領は１１日までに、トルコのイスタンブールで１５日にウクライナとの「直接協議」を開催することを提案した。欧州の首脳と米国は３年に及ぶ戦争に終止符を打つため、３０日間の停戦に応じるようロシアに迫っている。プーチン氏は異例の夜遅いテレビ演説で協議に触れ、「イスタンブールで直ちに、早