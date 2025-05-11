この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。セミさんは、世羅と星佳と3年間連絡を取っていません。お互いの結婚や出産をインスタで知ることはあっても、それ以上の関わりはなくなりました。現在、セミさんはこの絶縁を前向きに受け止めています。『結婚式に来なかった20年来の親友と縁を切った話』第69話をごらんください。 &