■これまでのあらすじ質の良い卵子が作りづらい妻は、自己注射をしながら夫とタイミング法で妊活をしてきた。しかし妊娠に至らず夫も検査を受けると不妊の原因が夫にあることが発覚する。手術で精子を採取し顕微授精するが結果は陰性。そこで医師からは男性不妊に特化した病院を紹介されるが、夫は妻の幸せを考え離婚を切り出すのだった。妻はふたりだけでも幸せな未来はあると言い、しかし最後にできることを尽くして終わりにしよ