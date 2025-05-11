３日、観光客でにぎわう東興市の東興口岸（一橋）国門風景区。（東興＝新華社配信／黄天福）【新華社南寧5月11日】中国広西チワン族自治区東興市の東興口岸（通関地）の一橋国門風景区は労働節（メーデー）連休（5月1〜5日）期間中、多くの観光客でにぎわった。観光客らは国境付近で撮った写真を交流サイト（SNS）に投稿し、土産物店などで東興の特色ある文化クリエーティブ製品や魅力的な東南アジアの商品を選び、ドリアンやコ