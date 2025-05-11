◆歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（２７日千秋楽）新・菊五郎が誕生した。５、６月は８代目尾上菊五郎、６代目菊之助の襲名披露興行。８代目は立役、女形も一流の“兼ねる役者”である。今月はその本領を発揮している。披露狂言の立役は、まず昼の部「勧進帳」の富樫。弁慶は市川團十郎。この共演は昨年２月・御園座以来で、團十郎の１３代目襲名興行だった。菊五郎は懇願して出演を依頼したという。富樫が登場した。「８代