尾道市で建物８棟が燃える火事があり、６０代の女性がやけどを負いました。 １１日午前５時１５分ごろ、尾道市長江で付近の住民から「家が燃えており、全焼状態」だと消防に通報がありました。 付近の住民「炎が上に上がっている感じで、煙も結構出ていた」 消防車など１２台が出動し火は約５時間後に消し止められましたが建物８棟が焼け、このうち２棟が全焼しました。 この火事で出火元の家に住む６０代の女性がやけどをする