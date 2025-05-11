シントトロイデンは10日、ベルギー・リーグ1部残留を争うプレーオフ3の最終節でコルトレイクと2-2で引き分けて残留を決めた。一方のコルトレイクは2部降格が決まった。この試合は日本人9選手がメンバー入り。シントトロイデンはGK小久保玲央ブライアン、DF小川諒也、MF 伊藤涼太郎、MF藤田譲瑠チマが先発出場し、コルトレイクは最終ラインにDF角田涼太朗とDF藤井陽也が並んだ。前半5分、角田が最終ラインで痛恨のボールロス