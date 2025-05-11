暑い季節の外出や通勤に欠かせないのが、携帯用の扇風機。でも風量が弱かったり、音が気になったりと、なかなか理想的なアイテムに出会えないことも。そんな中、ダイソーで見つけた「首振りミニ扇風機（クリア）」は、コンパクトでありながら高性能。実際に使ってみて、驚きの快適さでした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：首振りミニ扇風機（クリア）価格：￥1,100（税込）販売ショップ：ダイソー※充電ケーブル別売り