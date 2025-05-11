フジテレビの報道番組「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）が11日に放送され、ゲスト出演した石破茂首相（68）に、元アナウンサーの女性が元タレント中居正広氏（52）から受けた性暴力被害の事案を巡り、フジテレビが公表した再生・改革に向けた具体策について質問する場面があった。フジテレビの問題をめぐっては、第三者委員会が3月31日、報告書を公表。当時同局アナウンサーだった被害女性が「業務の延長線上で、中居氏