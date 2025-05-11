[5.11 J2第15節](ハワスタ)※13:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 1 早坂勇希DF 2 石田侑資DF 3 遠藤凌DF 4 堂鼻起暉MF 6 坂岸寛大MF 7 石渡ネルソンMF 14 山口大輝MF 24 山下優人MF 32 五十嵐聖己MF 38 熊田直紀FW 10 谷村海那控えGK 21 松本崚汰DF 17 山田裕翔DF 22 生駒仁MF 8 柴田壮介MF 15 加瀬直輝MF 25 鵜木郁哉MF 30 木吹翔太FW 13 村上陽斗監督田村雄三[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 1 菅野孝