俳優の菜々緒さんが、自身のインスタグラムを更新。トレーニング風景を公開しました。 【写真を見る】【 菜々緒 】「菜々緒だって鍛えてるよ」「ちょっと筋肉ついてきた」トレーニング風景を公開「お尻はまだ、お見せできるところまで来てません」菜々緒さんは、トレーニング中の動画をアップし、「菜々緒だって鍛えてるよこれは常識？」と、ラッパー・般若さんの曲「OSHIRI」のワンフレーズを綴りつつ、投稿。投稿さ