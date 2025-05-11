Image: Emicom Japan こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。気になる生活臭は、手間なく解消したいもの。オゾン脱臭に加えて、マイナスイオンの空気清浄力、アロマ芳香と3つの機能を搭載した脱臭機「PureAroma Pro」がmachi-yaに登場しました。ニオイの元に直接アプローチできる多機能オゾン脱臭機を、お得に入手できるチャンスです。気になる人は