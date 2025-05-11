富山県警察本部富山県警は11日、性風俗店の営業禁止地域内で、メンズエステ店を装い性的なサービスを提供したとして、風営法違反（禁止区域営業）の疑いで、富山市の同店経営者宮崎稔之容疑者（39）、同市の団体職員滝谷弘容疑者（49）を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。県警などによると、滝谷容疑者は富山大准教授で、店の経営に参画していたという。逮捕容疑は10日午後1時10分ごろ、富山市布瀬町のアパート内に