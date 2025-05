by Richard GillinWindowsにはデスクトップの背景用にさまざまな壁紙画像が初期から収録されていますが、壁紙画像ではなくカラーパレットから選んだ色だけを表示する単色を背景に設定することも可能です。Microsoftで長年開発者を務め、Windowsの歴史についても詳しいレイモンド・チェン氏が、Windows 7に存在していた「単色背景を設定すると起動が遅くなる不具合」について解説しています。Why did Windows 7, for a few months,