£±£°¿ÍÁÈ½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤¬£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈ±·¿¤Þ¤È¤á¤É¤ì¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°Ëç¤â¤Î¼Ì¿¿¡£¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ß¥Ã¥¯¥¹´¬¤­¥Ä¥¤¥ó¡×¤ä¡Ö¹â¤á¤¯¤é¤²¥Ø¥¢¡×¡¢¡Ö´¬¤­¥Ý¥Ë¡¼¡×¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¥¢¥¤¥É¥ëÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¼¡¼¤ó¤Ö¤«¤ï¤¤¤¤