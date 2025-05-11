ËÜÆü¡¢5·î11Æü¤ÏÊì¤ÎÆü¡£Æüº¢¤Î¶ìÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢Êì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹Æü¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯2·î7Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****PGFÀ¸Ì¿¡Ê¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë ¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¼Â¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë40¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤ÎÀ¸³èÄ´ºº2024¡×¤ò¼Â»Ü¡¢¤½¤Î½¸·×·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÉ½¡Û¿Æ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°* * * * * *