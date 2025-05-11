10Æü¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè33Àá¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹³ÆÃÏ¤Ç°ìÀÆ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿²¦¼Ô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(¾¡¤ÁÅÀ78)¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥(¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô)¹ß³Ê¤Î·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ²¼°Ì¤Î¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨(¾¡¤ÁÅÀ16)¤ÈÂÐÀï¤·4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¼é¸î¿ÀŽÄŽÞŽÝŽÅŽÙŽÝŽÏ¤ä¥Ï¥­¥ß¡¢¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤é¼çÎÏÁª¼ê¤ò¾·½¸³°¤Ç²¹Â¸¤·¤¿PSG¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Ô¥ó¥Á¡£5Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥°¥é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ð¥¤¥¿¥ë