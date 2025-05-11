¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆüÍÑÉÊ¤ä»¨²ß¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦Afternoon Tea(¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼)¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¿Íµ¤¡£²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð»º½Ë¤¤¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¼ÂÍÑÀ­¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Ä¹¤¯»È¤¨¤Æ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë...¡ü¥¹¥¿¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª½Ëµ·ÂÞ¡Ê1