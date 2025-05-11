¡ÖÀ¤³¦°ì¾®¤µ¤¤¡×¤È¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®¤Î¸ø±à2024Ç¯12·î¡¢ÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®¤Î¸ø±à¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¾®¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£Ìó50¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤Ç¡¢¹­¤µ¤Ï0.24Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£ºÂÉÛÃÄ1Ëç¤Û¤É¤ÎÂç¤­¤µ¤À¡£Ç§Äê¸å¡¢¸©Æâ³°¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ä®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¾®¤µ¤ÊÄ®¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÂçÀÐÎ¼ÂÀ¡Ë¸ø±à¤ÏÄ®Ìò¾ì¤ÎÆîÅìÌó300¥á¡¼¥È¥ë¡¢½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢