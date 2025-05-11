¹âÌî¹À²ð¡ÊÃ«¶³Êå¡Ë¡ÊC¡ËABC¥Æ¥ì¥Ó ÇÐÍ¥¤Î¶ÍÃ«·òÂÀ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡×(Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬¡Á¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÏÈ)¤Î5ÏÃ(11Æü)¤Ë¼ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤âµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ»ö¶È¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¡¢À­³Ê¤â¿´Í¥¤·¤¤»ý¤Á¼ç¡¦¹âÌî¹À²ð¤ò±é¤¸¤ëÃ«¶³Êå¤¬½Ð±é¡£¹À²ð¤Ï¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë±é¤¸¤ëÀÖ»³(¶ÍÃ«·òÂÀ)¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¤æ¤«¤ê¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤Ç¤â¤¢¤ê¿®Íê¤Ç¤­¤ëÎÉ¤­¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¹À²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï 2018Ç¯KAKUTA¤Î·àÃÄ°÷¤È¤·