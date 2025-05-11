YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Í¤³¤Þ¤ë¤± / Full of cats¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢17É¤¤ÎÇ­¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¿·µï¤Ë¤ª°ú±Û¤·¤ò¤·¤¿Æü¤ÎÍÍ»Ò¡£ Ç­¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤´²ÈÂ²¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê1Æü¤ÎÍÍ»Ò¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç22Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤³¤ê¤ãÂçÊÑ¤À¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÇ­°¦¤¬¿¼¤¤²ÈÂ²¡ª¡ª´¶Æ°¤ÇÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·µï¤Ø¤Î¤ª°ú±Û¤· ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸îÇ­¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¤´É×ÉØ¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¡¦Ì¼¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢¿·µï¤Ø¤Î¤ª