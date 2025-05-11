¤³¤ÎÅß¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸Å¶¶µü¸è¤À¤¬¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£30ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡¢²ÃÆþ¸å¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«6»î¹ç¡£120Ê¬¤Û¤É¤·¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÀÅÀ¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤³3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10Æü¤Î¥Ë¡¼¥¹Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÉüµ¢¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëFW¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥«¥ê¥à¥¨¥ó¥É¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç2-0¤È¾¡Íø¤·¤¿°ìÀï¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¸½ÃÏ»æ¤Ï¡Ö»Ø´ø´±¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ÇÂç¤­¤Ê¥ß