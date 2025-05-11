£²£°£²£´Ç¯£³·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥ë¡¼¥×¡×¤ÇÇÐÍ¥¤ËÉüµ¢¤·¤¿°ËÀªÃ«Í§²ð¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤È¤¢¤ë»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¸÷¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õ¤¤¥Õ¥Á¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¼«ÂÎ¤âºÙ¿È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¥¨¥Ã¥¸¤òÍÞ¤¨¤¿¥×¥ì¡¼¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£