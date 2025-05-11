Catarina DemonyAndrew Hofstetter[¥í¥ó¥É¥ó¡¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ £´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¹Ù³°¤ÇÊë¤é¤¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥ì¥¤¥·¥ã¥ë¡Ê°Û¿Í¼ï¡Ë¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥É¥ê¥¹¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤È¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ð¡¼¥È¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤·¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Áªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ë°Ü½»¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¼ÂºÝ¥È¥é¥ó¥×»á¤¬£²´üÌÜ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÁáÂ®¿Í