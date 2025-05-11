º£Ìë5·î11Æü21»þÊüÁ÷¤Î¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÂçÀôVS¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î»ÕÄïÂÐ·è¤¬ËÖÈ¯¡£¥¯¥¤¥ºÂÐ·è¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¥­¥ó¥°¡¦ÂçÀô¤È¥À¥¸¥ã¥ì²¦¥¸¥§¥·¡¼¤¬¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¡£ÂçÀô¤ÎË½ÁöÏ¢È¯¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Í³¤¹¤®¤ëÇÐÍ¥Ž¥ÂçÀôÍÎ¤¬¥ë¡¼¥ëÌµÍÑ¤ÎÂçË½¤ì¡ªÂçÀô¤È¤Ï²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤¤¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤