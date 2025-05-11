By John Revill, Emma Farge¡Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆÃæ¤Ï£±£°Æü¡¢ËÇ°×ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤Î½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤¶¨µÄ¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¶¨µÄ¤Ï£±£±Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç³«ºÅ¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ï²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¥Ù¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡¢¥°¥ê¥¢ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ê£Õ£Ó£Ô£Ò¡ËÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¡£½éÆü¤Î¶¨µÄ¤ÏÌó£¸»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å£¸»þº¢¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±