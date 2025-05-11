µÈ¸¶¤Ç¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Í·½÷¡¢Ã¯Âµ¡Ê¤¿¤¬¤½¤Ç¡Ë¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¤Î¹á¸¶ÅÍ»Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÈ¸¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²Ö³¡¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢´úËÜ¤ÎÅÚ»³½¡¼¡Ïº¤Ë¿ÈÀÁ¤±¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ï3Ç¯ÄøÅÙ¤·¤«Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡á»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥ÈÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ê¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¡á2025Ç¯3·î1Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è - ¼Ì¿¿¡á»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¢£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡ÖÃ¯Âµ¡×¤È¤ÏÀ¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö