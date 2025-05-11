ÆÃÊÌ¤Ê¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤¬ÅÐ¾ì¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò2025Ç¯5·î8Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥È¥í¥¨¥óÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¿§¤Î¡Ø¥Î¥¢¡¼¥ë¡¦¤Ú¥ë¥é¥Í¥é¡Ù¤ò¥Ü¥Ç¥£¡¼¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆÃÊÌ¤Ê¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¾ÜºÙ¤ò¤ß¤ëÁ´19ËçÁöÇËÀ­¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬É¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥Î¡¼