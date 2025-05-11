Àº¿À¼À´µ¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤«¤«¤ë²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤À¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÎáÏÂ2Ç¯¡Ê2020Ç¯¡Ë´µ¼ÔÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àº¿À¼À´µ¤òÍ­¤¹¤ë³°Íè´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó390Ëü¿Í¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÌó30¿Í¤Ë1¿Í¤¬Àº¿À¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÈÁá´ü¼£ÎÅ¡£¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤é°å¼Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«¡¢¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Éð¿À·òÇ·¡ØÌ¤Íè¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¼é¤ë µÙ¿¦¤ÈÉü¿¦¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹