¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡Ê54¡Ë¤¬8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÎÂçÊª²Î¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·ö²ÞºÇ¶¯¤Î±½¡×¤òÄ¾·â¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢²Î¼êÎëÌÚ²íÇ·¡Ê68¡Ë¡£ÁêÊýÌðÉô¹ÀÇ·¤ò¤Þ¤¸¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢²¬Â¼¤¬¡ÖÏÃÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ·ö²Þ¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡ÊÏÃÂê¤¬¡Ë¥³¥í¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤¤¤í¤È¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¤³¤í¤Ã