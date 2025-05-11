D¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÀïÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¢£D¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÀïÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£ÅêµåºÆ³«¸å¤ÏºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë35µå¤òÅê¤²¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï20µå¤òÅê¤¸¤¿¸å¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç15µå¤òÅê¤¸¤¿¡£¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥¯Åê¼ê¤ä¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤éµåÃÄ´Ø·¸¼Ô10¿Í¤¬¾õÂÖ