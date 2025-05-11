¡ÚMLB¡Û¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 11¡Ý14 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¿¥¢¥ê¥¾¥Ê¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢´¿´î¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤ËÂè12¹æ3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤Î¡È³Î¿®ÃÆ¡É¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÇ®¤¯´î¤Ó¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÂÇ