ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÀ×ÃÏ¤ÎÍøÍÑ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¶¦±é¤ÎÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬»Å»ö¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖµÈËÜ¤Î¾®²°¤â¤¢¤ó¤Í¤ä¤í¡©¡×¤È¡¢µÈËÜ¶½¶È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤è¤·¤â¤Èwaraii myraii´Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖµÈËÜ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤â¤Ê¤¯¤µ¤Ê¥¢¥«¥ó¤ä¤í¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤Ê¡×¤ÈËüÇî½ªÎ»¸å¤Ë³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¸¶Â§¡¢¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿¨