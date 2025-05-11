µ×Î±ÊÆ¾¦¶È¹â¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÆî1ÃúÌÜ¡¢¸ÍÅÄÀºÆó¹»Ä¹¡Ë¤Ç7Æü¡¢ÁÏÎ©µ­Ç°¼°Åµ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¹âOB¤Ç¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡Êº´²ì¸©Ä»À´»Ô¡Ë¤Î¸Å²ì´´Ìé¼èÄùÌò»ÙÇÛ¿Í¤¬¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥­¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤ÈÂê¤·¤Æµ­Ç°¹Ö±é¤·¤¿¡£Æ±¹»¤Ï1896Ç¯¡¢¸©ÆâºÇ¸Å¤Î¾¦¶È¹â¹»¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÇÁÏÎ©130¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ËèÇ¯¡¢ÁÏÎ©µ­Ç°Æü¤Î5·î7Æü¤Ë¼°Åµ¤òºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¹»¤ÎÎò»Ë¤äÅÁÅý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈOB¤òÃæ¿´¤Ë¹Ö±é¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å²ì