ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ø´Ç¼é¤ÎÎ®µ·¡Ù¤¬¡¢6·î21Æü(21:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø´Ç¼é¤ÎÎ®µ·¡Ù¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤!¡×Âç¾Þ¼õ¾Þºî²È¡¦¾ë»³¿¿°ì»á¤¬¡¢ÀÐÀî¡¦¶âÂô¤Ë¤¢¤ë²Ã²ì·ºÌ³½ê¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¤¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤Î½é¤È¤Ê¤ë±ÇÁü²½ºîÉÊ¡£¡ÖÈà¤é¤ËÀ¸¤­¤ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬´Ç¼é¤Î»ÈÌ¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÎ®µ·¡É¤ò´Ó¤¯¡¢¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë·ºÌ³´±¡¦½¡ÊÒ½©¹­(ÃÝÆâ)¤¬¤Ò¤È¤ê¤Î¼õ·º¼Ô¤Ë¤«¤±¤¿¡È¤µ¤µ¤ä