Ê¡²¬¸©±§ÈþÄ®¤¬¡¢Ä®Æâ¤ÎÎò»Ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö±§ÈþÄ®Îò»Ë¥í¥Þ¥ó¤ÎÎ¹¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ò7ÀéÉôºîÀ½¡¢ÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä®¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Îò»Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Ä®ÆâÁ´°è¤òÌÖÍå¤·¤¿´Ñ¸÷¥¬¥¤¥ÉËÜ¤Ï¤Ê¤¯½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡£A4È½37¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¡¢A2È½¤ÎÃÏ¿Þ¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6À¤µªÁÏ·ú¤È¤µ¤ì¡¢°Â»ºµ§´ê¤ÇÍ­Ì¾¤Ê±§ÈþÈ¬È¨µÜ¤Ê¤É·×5¥«½ê¤Î»ËÀ×¡¦Ì¾½ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Ã´Åö¤·¤¿Ä®¥·¥Æ¥£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó²Ý¤Ï¡Ö¹ñ¤ÎÆÃÊÌ»ËÀ×¤Ç¸ÅÂå¤Î»³¾ë