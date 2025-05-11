¡ÖÅ´Æ»¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×2025¡×¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Êº¸¡Ë¤äÅìµþ¥á¥È¥íÁí¹ç¸¦½¤·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¡¦ÅìÂçÀ¸¸¦ ¶ð¾ì?¥ê¥µ¡¼¥Á¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê±¦¡Ë¡Ê²èÁü¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡Ë²ÆµÙ¤ß¤ÎÃæ¹âÀ¸¤Ë¡¢Å´Æ»¤ÎÁí¹ç¸¦½¤·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼Â½¬¤äÂç³Ø¸¦µæ¼¼¤Ç¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë²Ì¤¿¤¹Å´Æ»¤ÎÌò³ä¤ò³Ø¤Ö¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤ÈÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡ÊÀ¸¸¦¡Ë¥³¥é¥Ü¤Î¡ÖÅ´Æ»¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×2025¡×¤¬2025Ç¯£··î25Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£2013Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¿Íµ¤´ë²è¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï